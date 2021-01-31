بالصور.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأنجولي المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية أنجولا تيتي أنطونيو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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