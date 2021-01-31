6 تمارين تعمل على حرق الدهون أكثر من الجري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تمرين الجري هو أحد أفضل التمرينات الرائعة للقلب والأوعية الدموية وأيضًا لـ حرق الدهون، والحفاظ على لياقتك البدنية، ومع ذلك فإنه يمكن أن يكون ضارًا في بعض الأحيان خاصةً للمفاصل والقدمين والكاحلين والركبتين.

والخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه المبتدئون عند محاولة إنقاص الوزن هو إجراء تمرينات الجري بأقصى سرعة لديهم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى كسر أو التواء في الساق، ولذلك من الجيد أحيانًا دمج أشكال مختلفة من التمارين، وفيما يلي قائمة قصيرة بالتمارين التي تعمل على حرق الدهون التي يمكن أن تكون فعالة بل وأفضل من الجري.

6 تمارين لـ حرق الدهون

1- تمارين البيربي Burpees

عدد قليل جدًا من الأشخاص يحبون القيام بهذه التمارين، لكنها واحدة من أكثر تمارين حرق الدهون فعالية على الإطلاق، ويمكن لأي شخص يزن 73 كجم أن يحرق 10 سعرات حرارية في الدقيقة عند عد 10 إلى 20 حركة من التمرين.

2- القفز بالحبل

يعتمد العديد من الرياضيين على هذا التمرين للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية مع الحفاظ على قوة العضلات، ويمكنك حرق ما يصل إلى 13 سعرة حرارية في الدقيقة إذا كنت ماهرًا بما يكفي لتخطي 100 مرة في غضون 60 ثانية.

3- Battling Ropes

إذا لم تكن قد جربت هذا حتى الآن، فقد حان الوقت لذلك، معركة الحبال هي واحدة من أقوى أشكال التمارين التي يمكنك القيام بها لـ حرق الدهون، وهي بديل جيد عن الجري، وتحرق سعرات حرارية أكثر منه، كما أنها ملائمة للممارسة في التدريبات المنزلية. فيما يلي بعض الأفكار حول كيفية استخدام حبال المعركة لتمرين جسمك بالكامل.

4- تمارين القفز المفتوح

تمارين الـ Jumping Jacks هي إحدى التمارين المستخدمة في الجيوش لتمرين الجنود، وهو يعمل على تقوية عضلات مختلفة، وبالمداومة على ممارسته بانتظام يوميًا لمدة شهر ستلاحظ تحسنًا في عضلات المعدة والساقين.

5- السباحة

هل لاحظت كيف يتمتع معظم السباحين بلياقة بدنية جيدة؟ ذلك لأنه وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن تساعد السباحة لمدة 30 إلى 60 دقيقة فقط لمدة 4 إلى 6 أيام في الأسبوع على إنقاص الوزن وتقليل المخاطر الصحية مثل السكتة الدماغية والسكري وأمراض القلب.

6- تسلق السلالم

عند القيام بذلك بشكل صحيح، فيمكن لممارسي هذه الرياضة أن يوفروا تمرينًا صعبًا للقلب بالإضافة إلى تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم، بحسب موقع daily health post الصحي.