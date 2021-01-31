الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

محتال الإنترنت حصل على 46 ألف ريال فأطاحت به شرطة الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من القبض على وافد باكستاني الجنسية قام بالاحتيال والنصب على عدد من الأشخاص عبر مواقع الإنترنت.

وقد تمثل أسلوب المحتال من خلال عرض سلع للبيع في المواقع الإلكترونية والاختفاء بعد تحويل قيمة البضاعة من قبل المشترين.

وأقر المتهم بارتكاب 11 حادثة بنفس الأسلوب في الرياض والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك وحائل وتقدر المبالغ بأكثر من 46.000 ريال، وتحفظت الجهات الأمنية على المبالغ المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

