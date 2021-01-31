السعودية اليوم / وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفير أستونيا المعين لدى المملكة



الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية أستونيا -غير المقيم - المعين لدى المملكة جان راينهولد.

وتسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماد السفير الأستوني سفيراً لبلاده غير مقيم لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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18:40ت م

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