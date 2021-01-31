السعودية اليوم / جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير إلكترونيًا



نجران 18 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

بدأت جامعة نجران اليوم استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير الأكاديمية المجانية للعام الجامعي 1442 / 1443هـ، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري.

وأوضحت الجامعة أن القبول متاح في برامج الرياضيات للطالبات، وفيزياء المواد المتقدمة للطلاب، وعلم اللغة التطبيقي للطالبات، ومسار صعوبات التعلم للطلاب والطالبات، والمناهج وطرق التدريس للطلاب والطالبات، وأصول الفقه للطلاب، والحديث وعلومه، والفقه للطلاب والطالبات.

ودعت الراغبين في الاطلاع على الشروط إلى زيارة موقع عمادة الدراسات العليا ‏http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، والتسجيل عبر الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

// انتهى //

18:29ت م

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