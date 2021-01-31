السعودية اليوم / الحكومة العراقية تتخذ سلسلة إجراءات لمنع دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى البلاد



بغداد 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

اتخذت الحكومة العراقية اليوم سلسلة إجراءات لمنع دخول السلالة الجديدة لفيروس

وأفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات كافة بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في هذا المجال, ومن بينها إغلاق الحدود ومنع السفر إلى الدول التي ظهرت فيها سلالات جديدة لفيروس كورونا، وذلك للحيلولة دون دخول هذه السلالات إلى البلاد.

// انتهى //

18:18ت م

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بغداد 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واساتخذت الحكومة العراقية اليوم سلسلة إجراءات لمنع دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى البلاد.وأفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات كافة بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في هذا المجال, ومن بينها إغلاق الحدود ومنع السفر إلى الدول التي ظهرت فيها سلالات جديدة لفيروس كورونا، وذلك للحيلولة دون دخول هذه السلالات إلى البلاد.// انتهى //18:18ت م0125

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