

عمّان 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1181 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 314581 حالة شفاء بعد تسجيل 1030 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4316 حالة.

// انتهى //

18:11ت م

0124



عمّان 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 326855 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 314581 حالة شفاء بعد تسجيل 1030 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4316 حالة.// انتهى //18:11ت م0124

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 1181 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.