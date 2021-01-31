

الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد نشرتها الإحصائية للربع الرابع من عام 2020م، التي تناولت الحديث عن المستفيدين ممن تقرر لهم معاش من صاحب المعاش المتوفى وفق الضوابط والشروط التي تنص عليها أنظمة التقاعد.

وأشارت النشرة إلى أن عدد المستفيدين المستمرين بالصرف بلغ حتى نهاية عام 2020م أكثر من 525 ألف مستفيد، تشكل الإناث النسبة الأعظم بما قدره 78.9% تبعاً لشروط الاستحقاق الخاصة بهن.

وأفادت النشرة الإحصائية أن متوسط عمر المستفيدين عند بداية الصرف بحسب صلة القرابة كان 14 عاماً للابن و20 عاماً للابنة و52 عاماً للزوجة و51 عاماً لبقية الأقارب، كما يشكل الأبناء ما نسبته 19.8% من المستفيدين والبنات 44.6% وتشكل الزوجات 29.2% كما يشكل بقية الأقارب من المستحقين للمعاش التقاعدي ما نسبته 6.5%.

يشار إلى أن إجمالي نفقات المؤسسة العامة للتقاعد في الربع الأخير من العام المنصرم قد بلغ ما يزيد عن 21.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات لكامل العام أكثر من 83 مليار ريال موزعة على ما يزيد عن 731 ألف متقاعد وأكثر من 525 ألف مستفيد.

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17:58ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التقاعد" تصدر نشرتها الإحصائية في نظرة على "المستفيدين" حتى نهاية الربع الرابع من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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