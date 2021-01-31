

الطائف 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر يناير الحالي على المنشآت الصحية والأسواق والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي 940" .

// انتهى //

17:05ت م

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الطائف 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسنفذت أمانة الطائف أكثر من 20000 جولة رقابية خلال شهر يناير الحالي على المنشآت الصحية والأسواق والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا ".وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي 940" .// انتهى //17:05ت م0107

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تعزز الإجراءات الاحترازية على المحالّ والمراكز التجارية للحد من انتشار فيروس "كورونا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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