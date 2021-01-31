الصحة السعودية تعلن ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 200%

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، ارتفاع عدد الإصابات في الفترة الأخیرة في المملكة بنسبة 200 %.



وأوضح العبد العالي أن التمسك بالإجراءات الاحترازية ھو السبیل للخروج من ھذه المرحلة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجھة كورونا أن الحالات الحرجة ارتفعت بنحو 20 %منذ منتصف الشھر الحالي، والإصابات ارتفعت في معظم مناطق المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة، الیوم (الأحد)، تسجیل 261 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفیروس "كورونا" المستجد كوفید 19 ،لیرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 368074 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرھا الیومي الخاص بمستجدات فیروس "كورونا" في المملكة، إنه تم تسجیل 3 حالات وفاة جديدة، لیرتفع إجمالي الوفیات جراء الفیروس إلى 6375 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجیل 274 حالة تعاف جديدة، لیصل إجمالي عدد المتعافین إلى 359375 حالة، لافتة إلى أن ھناك 2126 حالة نشطة حالیاً، من بینھا 362 حالة حرجة.

من جهته أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة اليوم الأحد إن التهاون في اتباع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بالمملكة.

وقال الربيعة "رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية".

وتابع في تصريحات تلفزيونية "عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع ... أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا ... أصارحكم القول أن هذه الفترة صعبة جدا".