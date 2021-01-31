شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إذا التزمنا بالإجراءات الاحترازية سنكون في مأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تم رصد أموراً مقلقة يجب أن نتعامل معها بأعلى مستويات الحذر

- لاحظنا عودة ارتفاع الحالات في نهاية الشهر الماضي

قال متحدث وزارة الصحة: إذا التزمنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية سنكون في مأمن صحي بإذن الله.

وأشار "متحدث الصحة" خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة،

إلى أنه تم رصد أموراً مقلقة يجب أن نتعامل معها بأعلى مستويات الحذر.

وأضاف : لاحظنا عودة ارتفاع الحالات في نهاية الشهر الماضي