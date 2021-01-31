الجوازات تعيد التذكير بضوابط وشروط تصاريح السفر للفئات الاستثنائية

أعادت الجوازات السعودية التذكير بالضوابط والشروط المتعلقة بالحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة ⁧أبشر⁩ للخدمات الإلكترونية، وذلك للمواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم بالخارج.

أولًا: بالنسبة للموظفين الحكوميين

وأكدت الجوازات أن الفئة الأولى المستثناة هم، الموظفون الحكوميون، المدنيون والعسكريون، المكلفون بمهمات رسمية خارج المملكة.

وأوضحت الجوازات أن هناك عددًا من الضوابط والشروط التي يجب تحققها لإصدار تصاريح السفر عبر أبشر لهذه الفئات الاستثنائية، وهي:

تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد. ألّا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله. أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.

المستندات المطلوب إرفاقها

وبينت الجوازات أن المستندات المطلوب إرفاقها للحصول على التصاريح تشمل ما يلي: