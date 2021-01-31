- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الجوازات تعيد التذكير بضوابط وشروط تصاريح السفر للفئات الاستثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوازات تعيد التذكير بضوابط وشروط تصاريح السفر للفئات الاستثنائية
عبر منصة أبشر للموظفين الحكوميين والمواطنين ومرافقيهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
العناوين الفرعية
أعادت الجوازات السعودية التذكير بالضوابط والشروط المتعلقة بالحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك للمواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم بالخارج.
أولًا: بالنسبة للموظفين الحكوميين
وأكدت الجوازات أن الفئة الأولى المستثناة هم، الموظفون الحكوميون، المدنيون والعسكريون، المكلفون بمهمات رسمية خارج المملكة.
الضوابط والشروط
وأوضحت الجوازات أن هناك عددًا من الضوابط والشروط التي يجب تحققها لإصدار تصاريح السفر عبر أبشر لهذه الفئات الاستثنائية، وهي:
- تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد.
- ألّا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.
- أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.
المستندات المطلوب إرفاقها
وبينت الجوازات أن المستندات المطلوب إرفاقها للحصول على التصاريح تشمل ما يلي:
- تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة.
- تحديد أسماء المكلفين بالمهمة.
- تحديد المهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد باستيفاء الشروط المشار إليها.
- إرسال الطلبات عن طريق منصة أبشر أفراد للخدمات الإلكترونية.
ثانيًا: بالنسبة للمواطنين ومرافقيهم
أما بالنسبة للمواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم بالخارج فقد حددت الجوازات عددًا من الضوابط والشروط على النحو التالي:
- إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة أو صك تملّك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط).
- بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة).
- تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن 6 أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.
- يتم إرسال الطلبات عن طريق منصة أبشر الأفراد للخدمات الإلكترونية.
ثالثا: خطوات الحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية
وحددت الجوازات السعودية عددًا من الخطوات للحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر كالتالي:
- الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر.
- الضغط على أيقونة خدمات واختيار الجوازات.
- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات.
- اختيار القطاع الحكومي المطلوب.
- اختيار جهة إصدار التصريح.
- اختيار خدمة تصاريح الجوازات
- إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، التي تختلف باختلاف نوع الطلب.
- ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
- ستصلك رسالة برقم الطلب ومعالجته.