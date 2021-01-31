الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

الصحة : تمديد موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لا يعني عدم فعاليته

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جددت وزارة الصحة التأكيد على أن تمديد موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن سبق له الحصول على الجرعة الأولى لا يعني عدم فعالية اللقاح أو يقلل منها.

موعد لقاح كورونا الأمثل

وقال وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الدراسات الإكلينيكية والتجارب أكدت أن المدة المثالية للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح هي ما بين 3 إلى 6 أسابيع وأن هذه الفترة هي التي ينصح فيها بالحصول على اللقاح وهذا لا يقلل أبدا من فعاليته.

جدولة الجرعة الثانية

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا أنها بدأت في إعادة جدولة مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية حسب المراجع الطبية والعلمية المعتمدة يمكن أن يكون بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى.

وعزت الوزارة ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها نظرًا لاستمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قِبل الشركة الصانعة للقاح.

وأوضحت الصحة أن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

استمرار عملية التلقيح

وأضافت الوزارة أنها ستواصل بإذن الله تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاحات كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة مع توفر اللقاح خلال الفترة القادمة، وذلك مواصلة للجهود في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.

