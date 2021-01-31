تحذير.. WhatsApp سيحذف حسابات هؤلاء الأشخاص 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلن تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp أنه سيحذف حسابات المستخدمين الذين يستخدمون التطبيقات غير المصرح والتي تكون بديلًا للتطبيق الرسمي وتقدمه جهات خارجية.

وأخطرت الشركة المستخدمين بتحذيرات من استخدام تطبيقات غير مدعومة، مثل Whatsapp plus و GBWhatsApp، وأولئك الذين يدعون أنهم قادرون على نقل محادثات واتساب من هاتف إلى آخر.

وتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية من قبل أطراف ثالثة وتنتهك شروط الاستخدام الخاصة بواتساب؛ لأن ممارساتهم الأمنية لا يمكن التحقق من صحتها؛ لذلك أعلنوا أنهم سيعلقون هذه الحسابات مؤقتًا حتى يتم استخدام التطبيق الرسمي، وإلا فسيتم إنهاء الحسابات نهائيًا.

استخدام الإصدار الرسمي من WhatsApp

وللتحول إلى استخدام الإصدار الرسمي لـ واتساب، يجب عليك أولًا حفظ نسخة احتياطية من محفوظات الدردشة، ثم قد بتحديد التطبيق الذي ترغب في نقل المحادثات إليه، وفي هذه الحالة فسيكون الإصدار الرسمي لواتساب.

نقل محادثات Whatsapp plus

لاستعادة محادثاتك من واتساب بلس، يمكنك القيام بما يلي:

إذا قمت بحفظ محفوظات الدردشة مسبقًا، فيجب نقلها تلقائيًا إلى الإصدار الرسمي من واتساب، وذلك عن طريق فتح متجر قوقل وتنزيل التطبيق.

تحقق من رقم هاتفك حتى يمكن إجراء الاستعادة، لكن لا شيء يضمن نجاح هذه الخطوات، حيث إنه ليس تطبيقًا رسميًا.

نقل محادثات GBWhatsApp