فيديو.. متحدث الصحة: المناسبات العائلية من أبرز أسباب زيادة حالات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التحذير من التجمعات المخالفة، خاصة المناسبات العائلية، مؤكدًا أنها من أكثر مُسببات عودة انتشار فيروس كورونا.

وبالتزامن مع عودة ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة وزيادة الحالات الحرجة شدد متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على أن عدم الحذر في الأيام المقبلة خطر جدًا.

خطورة المناسبات العائلية

ولفت العبدالعالي إلى أن ما يقارب من 75 % من الإصابات الجديدة مرتبطة بسلوكيات غير مسؤولة من خلال المشاركة في التجمعات المخالفة، خاصة المناسبات العائلية، بالرغم من أن الأنظمة تحذر من مخالفة القواعد المنظمة للتجمعات.

وأشار إلى أن بعض السلوكيات التي يتم ممارستها في المطاعم والمناسبات الاجتماعية مثل المصافحة والعناق وعدم التباعد وغيرها، موضحًا أن الالتزام بالسلوكيات والإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيد لتفادي اللجوء إلى إجراءات احترازية مكثفة.

رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية

يذكر أن إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 بلغت خلال الفترة من 11 / 6 / 1442هـ حتى 17 / 6 / 1442هـ، (18563) مخالفة.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2636)، ثم القصيم بـ (2557)، والشرقية بـ (2348)، فالمدينة المنورة بـ (1829)، والجوف بـ (1310)، فالباحة بـ (1160)، وتبوك بـ (626)، وعسير بـ (367) والحدود الشمالية بـ (348)، وحائل بـ (333)، ثم جازان بـ (141) ونجران (56).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

