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المرور يتفاعل مع بلاغ بالفيديو لضبط سائق متهور

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

المرور يتفاعل مع بلاغ بالفيديو لضبط سائق متهور

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة قاد بسرعة عالية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر على طريق الأمير ماجد في محافظة جدة.

وتفاعل المرور السعودي مع بلاغ قدمه أحد المواطنين عبر مقطع فيديو على تويتر يوثق المخالفات المرورية التي ارتكبها المتهور، ومنها التجاوز الخاطئ والسرعة العالية.

وأفاد المرور أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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