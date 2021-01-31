أمانة الشرقية : لا دخول للأسواق أو البلديات إلا عبر تطبيق توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - واس

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وتفعيل تطبيق توكلنا من قبل المواطنين والمقيمين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا للدخول للأمانة والبلديات والإدارات التابعة لها ، وجميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام ، والمجمعات التجارية.

تشديد الإجراءات الاحترازية

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة بدأت في تنفيذ التوجيهات بتشديد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة ، من خلال استخدام تطبيق ” توكلنا ” ليكون إجراءً “احترازيا” أثناء الدخول لمبنى الأمانة وجميع البلديات التابعة لها ، إضافة الى تفعيل القرار في جميع المجمعات التجارية وأسواق النفع العام ، كما تشكيل لجنة خاصة بذلك من قبل عدد من الإدارات المختصة بالأمانة للتأكد من تفعيل القرار .

تفعيل تطبيق توكلنا كإجراء احترازي

وبين أنه تم توجيه جميع الإدارات المعنية بالعمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لمكافحة “كورونا” في جميع المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تطبيق “توكلنا ” كشرط احترازي إلزامي للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة متكاملة للتأكد من استخدام جميع مرتادي الأسواق التجارية وأسواق النفع العام لتطبيق “توكلنا “، إضافة الى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، ومضاعفة أعداد الفرق الرقابية بالأمانة والبلديات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس .

