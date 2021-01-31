أمير الرياض يشدد : لا دخول للأسواق وأماكن التجمعات إلا بوجود تطبيق توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مع تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع العديد من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات فايروس كورونا في المنطقة.

متابعة الإجراءات الاحترازية في الرياض

وأكد سموه في توجيهه لكافة القطاعات المعنية عقب استقباله لمعالي وزير الصحة الأسبوع الماضي واطلاعه على مستجدات فيروس كورونا في المنطقة، ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزواجات والعزاء وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز (50) شخصًا.

استخدام تطبيق توكلنا

كما شدد سموه على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق (توكلنا) وألا يتم الدخول لكافة المنشآت الحكومية في المنطقة وأماكن التجمعات كالأسواق إلا بوجود تطبيق توكلنا.

كما أكد سمو الأمير فيصل بن بندر على كافة القطاعات المعنية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

تحذير من التهاون في الإجراءات

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حذر أكثر من مرة من خطورة التساهل وعدم التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال وزير الصحة إن هذه الفترة التي نعيشها صعبة جدًا ويتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم – بإذن الله – وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

