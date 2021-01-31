شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تُدشن منصة إلكترونية للخدمات البحثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشنت عمادة البحث العلمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم (الأحد)، منصة مركز الخدمات البحثية، التي تستهدف الباحثين والباحثات من منسوبي الجامعة وخارجها، من طالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومنسوبي مستشفى الملك عبدالله الجامعي.

وتُعد منصة مركز الخدمات البحثية، منصة إلكترونية يمكن للباحثات والباحثين الحصول من خلالها على تجربة مميزة لتلقي الخدمات البحثية المؤتمتة بكل سهولة ويسر، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات البحثية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع دائرة المستفيدين، والشراكات الخدمية، لتجويد البحث والنشر العلمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. حيث تضم قاعدة بيانات مفصلة تستخلص التقارير، وتعرض مؤشرات أداء المركز، والخدمات المنجزة للمستفيدين لمراجعة الأداء والتطوير المستمر.

تتنوع الخدمات المقدمة في مركز الخدمات البحثية ما بين المجانية مثل فحص الاقتباس والورش التدريبية وما بين الخدمات البحثية التي تُقدم (مقابل رسوم رمزية ) وتمنح ميزة الخصم لمنسوبات وباحثات الجامعة، مثل: التحليل الإحصائي، وترجمة الأبحاث، وخدمات ما قبل النشر العلمي المصنف، من تدقيق لغوي، ومراجعة النظراء، واستشارة بحثية، واختيار للمجلة العلمية.

وفي هذا الشأن أوضحت عميدة البحث العلمي، الدكتورة خلود بنت سعد المقرن، أنّ عمادة البحث العلمي تسعى من خلال مركز الخدمات البحثية إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة لأعضاء هيئة التدريس من الباحثات وطالبات الدراسات العليا، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهن وتسهيلها وتسريعها، وتطوير خبراتهن، وصقل مواهبهن، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة في رفع مؤشرات البحث العلمي المصنف، والارتقاء بالتصنيف العالمي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مجال البحث والنشر العلمي.

يُشار إلى أنّ مركز الخدمات البحثية أُسس في عمادة البحث العلمي في 4 يناير 2016 وبدأ المركز بتقديم خدماته لباحثات الجامعة في 11 أكتوبر 2016، في مجالات ترجمة الأبحاث والتأهيل للنشر العلمي في مختلف مجالات المعرفة والتحليل الإحصائي، كما يقدم المركز الاستشارات البحثية والدورات التدريبية؛ لتشجيع الأبحاث والدراسات التي تتجاوب مع الأولويات والمستجدات البحثية على المستويات الوطنية والإقليمية، بما يخدم أفراد وقطاعات المجتمع والمشاريع البحثية والتنموية.