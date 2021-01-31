شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد تهاون في الاحترازات.. 8 تعليمات من «الإسلامية» لأئمة المساجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" بصدور تعميم جديد من وزارة الشؤون الإسلامية موجه إلى عموم المسؤولين عن المساجد في الوزارة عقب رصد تساهل من البعض في ما يتعلق بالاحترازات المعتمدة داخل المساجد بشأن فايروس كورونا.

وجاء في التعميم الذي أصدره وزير الشوؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ واطلعت عليه "الخليج 365" أنه إشارة إلى توجيهات الوزارة المستمرة بشأن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها في المساجد للحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك وفقاً لما يرد من الجهات المختصة.

وتأكيداً على الاستمرار بتنفيذ جميع الإجراءات والاحترازات المعتمدة داخل المساجد، ونظراً لما تساهل في ذلك داخل بعض المساجد في الآونة الأخيرة من قبل بعض منسوبي المساجد (الخطيب والإمام والمؤذن) وبعض المصلين.

وذكرت الوزارة العموم اعتماد التعميم على الأئمة والخطباء والمؤذنين بتنفيذ الإجراءات المعتمدة للوقاية من جائحة کورونا، ومنها: إحضار السجادة الخاصة للصلاة في المسجد، وتغطية الفم والأنف بلبس الكمامة القماشية، وأن يكونوا قدوة حسنة في الالتزام بهذا الإجراء، وحث المصلين على ذلك، فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة وإقفالها بعد ۳۰ دقيقة، تحديد مسافة متر ونصف بين المصلين تنفيذاً للتباعد الوقائي، الإبقاء على رفع المصاحف من المسجد، وحفظها في أماكن مناسبة، الحرص على التهوية الجيدة في المسجد، وترك النوافذ والأبواب مفتوحة من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، إزالة جميع برادات وثلاجات المياه وأي نوع من أنواع المأكولات أو المشروبات في المسجد، حث المصلين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد، الاطلاع على كامل الإجراءات الوقائية الخاصة في المساجد على الرابط المنشور بموقع الوزارة ومتابعة تحديثاتها.

وشددت الوزارة على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والاحترازات من قبلكم بكل دقة وعناية، وتكليف المراقبين بالرفع مباشرة عن أي مخالفة من منسوبي المساجد، واتخاذ الإجراء النظامي بحق المخالفين.