شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 18 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 14-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين، حالة البحر متوسط الموج.