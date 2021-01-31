شكرا لمتابعة خبر عن "السجن والغرامة والتشهير" لمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية؛ بعد إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التسترالتجاري، وذلك بعد بلاغ قدمه مستهلك عن الاشتباه بوجود حالة تستر للمنشأة.

وأوضحت الوزارة أن المواطن مكن المقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تختص ببيع منتجات الدواجن بمحافظة خميس مشيط.

وأضافت أن المحكمة الجزائية بأبها أصدرت حكم قضائي ضد المواطن والمقيم ينص على غرامة مالية، والسجن لمدة أربعة أشهر للمتستر عليه ومدة شهرين للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها.

كما تضمن الحكم شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.