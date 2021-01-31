شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": إصابة 261 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد إصابة 261 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 274 حالة جديدة ، فيما توفي ثلاثة مصابين – يرحمهم الله- .

وسجلت منطقة الرياض أعلى إصابات كورونا في السعودية بـ ٩٣ إصابة ، وسجلت المنطقة الشرقية 53 إصابة جديدة ، ومنطقة مكة المكرمة 49 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 16 إصابة .

بينما سجلت منطقة عسير 9 حالات ، ومنطقة القصيم 8 حالات ، وجاءت باقي الحالات وفقاً للتقرير المرفق .

ووجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم حديث هام للمواطنين والمقيمين ، مؤكداً على أهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بعد أن تم رصد ارتفاع ملحوظ في الإصابات .

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