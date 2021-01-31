شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": حالة مطرية تؤثر على معظم المناطق منتصف الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد تأثر معظم مناطق المملكة بالحالة المطرية بدءً من منتصف الأسبوع الجاري .

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن تلك الحالة تبدأ على مناطق شمال وغرب المملكة وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق وسط وشرق المملكة ، وسيتم إصدار تقرير لا حقاً بالتفاصيل .

وكان خبراء الطقس والمناخ قد أكدوا أن المملكة ستشهد حالة من عدم الإستقرار الجوي خلال الأيام القليلة المقبلة .

إقرأ أيضاً :