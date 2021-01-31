شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توجه تنبيه هام لأصحاب المواشي لتجنب المساءلة القانونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد تنبيه هام لأصحاب المواشي والمربين .

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه يجب إبعاد الحيوانات عن حرم الطريق ، ويعد ذلك من مسؤوليات ملاكها ، ويجب الحرص على استخدام الأماكن المخصصة لعبورها بعد التنسيق مع الجهات المختصة .

وتعد الإبل السائبة والحيوانات الأخرى سبب رئيسي لكثرة الحوادث المرورية على الطرق كل عام ، وتسببت في فى 355 حادثة مرورية ووفاة 44 شخصا خلال عام 2019 .