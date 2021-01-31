شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توجه بتحديث بيانات الكوادر البشرية بنظام «فارس» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التعليم بتحديث بيانات الكوادر البشرية بنظام «فارس» والتأكد من ربط الموظف برئيسه المباشر في النظام.

وحثت الوزارة، وفقا لـ"عاجل"، منسوبيها بالدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية، وتحديث بياناته الشخصية والمؤهلات ومكان العمل.

ونص التعميم في حال وجود موظفين غير مرتبطين بالرئيس المباشر، فيجب إخطار برنامج فارس مع تزويدهم بالاسم والسجل، أما إذا لم يكن هناك موظفين أو موظفات على رأس العمل لأي سبب كان، فيجب إخطار إدارة الموارد البشرية بذلك.