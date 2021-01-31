شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في روسيا تصدر بيان هام بعد اشتعال مظاهرات "نافالني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - موسكو (صدى):

وجهت سفارة المملكة في روسيا اليوم الأحد تنبيه هام للمواطنين المقيمين هناك والزائرين .

ودعت سفارة المملكة الجميع إلى الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية بهذا الشأن .

كما دعت للاتصال على هاتف شؤون السعوديين في حالات الطوارئ – لاسمح الله- على الهاتف التالي المتاح على مدار الساعة : +79175110815.

واعتقلت الشرطة الروسية اليوم 261 شخصا شاركوا في مظاهرات في أنحاء البلاد للمطالبة بإطلاق سراح المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ويستعدّ حلفاء نافالني لجولة جديدة من التظاهرات المناهضة للحكومة اليوم رغم تكثيف السلطات ضغوطها على المعارضة عبر اعتقالات وتحقيقات جنائيّة.