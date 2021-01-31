شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء 2.887 مكيف سبيليت "UNIX" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد استدعاء 2.887 مكيف سبليت"UNIX" موديل 2020 لعدم مطابقته للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة .

وأكدت الوزارة على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية للمكيف من خلال الرابط التالي من هنـــا.

كما نبهت وزارة التجارة بالتواصل مع شركة العمران للصناعة والتجارة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واستيراد مبلغ الشراء نقداً ، عبر الهاتف : 920000332.