وزير الصحة : رصدنا زيادة في إصابات “كورونا”.. ونحذر من “خطر الموجة الثانية” و هذا ما سنضطر إليه

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حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، داعيا إلى المحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة في منع انتشاره.

وأكد الربيعة، أن كثيرا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، لافتا إلى أن المملكة ليست ببعيدة عن ذلك.

وشدد على ضرورة التعامل مجددا مع الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له.

وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية رصد زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، وقد يتسبب في حدوث تفشيات مرةً أخرى.

ولفت إلى أن الالتزام والتعاون يسهم في دعم الجهود التي تقوم بها كافة قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، فيما أن عدم الالتزام سوف يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

وأشار إلى أن عدم الالتزام سيجعل المملكة ليست ببعيدة عما يحدث في بلدان أخرى من تفشٍ للفيروس وانهيار للنظام الصحي وعدم توفر الخدمة الصحية.

ووجه رسالة إلى الجميع قائلا “من القلب أتحدث لكم وأجدها فرصة أن أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامكم وبدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء”.

ووصف الربيعة هذه الفترة بأنها صعبة جداً تحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمّامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة.