5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 93 إصابة جديدة، مقارنة بـ105 حالات أمس السبت؛ تلتها الشرقية بـ53 حالة، ثم مكة المكرمة 49 حالة، فمنطقة المدينة المنورة 16 حالة، وعسير 9 إصابات جديدة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقتا القصيم والحدود الشمالية في المرتبة التالية بـ8 حالات، ثم كل من «الباحة ونجران» بـ7 حالات لكل منهما.

وسجّلت منطقة حائل 4 إصابات جديدة، ومنطقتا «تبوك والجوف» حالتين في كل منهما. وأخيرًا جاءت جازان بتسجيلها حالة واحدة.

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