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5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس « المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 93 إصابة جديدة، مقارنة بـ105 حالات أمس السبت؛ تلتها الشرقية بـ53 حالة، ثم مكة المكرمة 49 حالة، فمنطقة المدينة المنورة 16 حالة، وعسير 9 إصابات جديدة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقتا القصيم والحدود الشمالية في المرتبة التالية بـ8 حالات، ثم كل من «الباحة ونجران» بـ7 حالات لكل منهما.

وسجّلت منطقة حائل 4 إصابات جديدة، ومنطقتا «تبوك والجوف» حالتين في كل منهما. وأخيرًا جاءت جازان بتسجيلها حالة واحدة. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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