مدينة الملك سعود الطبية تسجل 400 ألف موعد في العيادات الخارجية

سجلت العيادات الخارجية بمدينة الملك سعود الطبية 400 ألف موعد في مختلف التخصصات الطبية خلال عام 2020م، إضافة إلى إجراء أكثر من 12 ألف عملية في كل من المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، ومستشفى الأسنان.

وأوضحت المدينة أن العمليات شملت تخصصات العظام، والإصابات، والجراحة العامة، والسمنة، والمسالك البولية، وجراحة الوجه والفكين، والمخ والأعصاب، إضافة إلى عمليات النساء والولادة والأطفال.

وأشارت المدينة إلى أن عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ بلغ 86479 مراجعًا، و194 ألف تصوير طبي، كما شهد مستشفى النساء والولادة قدوم 5838 مولودًا خلال الفترة نفسها.

اقرأ أيضًا:

«سعود الطبية» تنهي معاناة 11 شهرًا لمريضة خمسينية

«سعود الطبية» تحذر من سُمِّيَّة فيتامين «د».. وتوضح سببها

بعد إصابة 87 طفلًا بالرياض.. «سعود الطبية» تنصح بهذا الإجراء الهام