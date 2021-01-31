رئيس سلطة العقبة الاقتصادية والسفير السعودي بالأردن يبحثان «الفرص الاستثمارية»

التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأردن المهندس نايف أحمد بخيت، اليوم، في مكتبه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال اللقاء، تأكيد عمق العلاقات التجارية والسياحية التي تربط بين البلدين الصديقين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار، سواء في المجال السياحي أو الترفيهي، أو في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشكل فرصًا مناسبة للمستثمرين في كلا البلدين للاستثمار فيها.

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