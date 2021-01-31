وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع بالرياض

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم الأحد، خدماتها في مركز الأرطاوية ومقر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مدينة الرياض، وتستمر يومين، فيما تواصل تقديم خدماتها بعد غدٍ بمركز مشذوبة، ويوم الأربعاء القادم في مركز جراب.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وإصدار بدل تالف عنها.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، بهدف اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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