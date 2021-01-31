أمانة جدة تتعقب الناقلات المخالفة وتضبط ١٠٨٩٢ في ٢٠٢٠

ضبطت أمانة محافظة جدة ١٠٨٩٢ سيارة نقل مخالفة خلال ٢٠٢٠م؛ وذلك بعد أن استغلت شوارع الأحياء السكنية والساحات العامة مواقع للوقوف العشوائي، متسببة في إزعاج السكان وإعاقة الحركة المرورية، فيما يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن المطيري، أن المخالفات تنوعت بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية بالإضافة إلى ضخ المياه من قبل «الصهاريج»، ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح بها، مبينًا أن قسم متابعة الناقلات بوكالة البلديات الفرعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، نفذ جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، أسفرت عن ضبط واحتجاز نحو ١٠٨٩٢ ناقلة مخالفة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأكد وكيل الأمين استمرار جهود أمانة جدة، عبر قسم متابعة الناقلات والبلديات الفرعية، في تعقب مخالفات سيارات النقل، وتطبيق الإجراءات النظامية حيالها، بهدف مكافحة ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء، مثمنًا تعاون السكان في القضاء على المخالفات البلدية عبر الإبلاغ عن أي مخالفة؛ وذلك بالاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.