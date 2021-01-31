أمير القصيم يوجه باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا وتفعيل تطبيق توكلنا

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشدد أمير المنطقة على ضرورة تفعيل تطبيق «توكلنا»، ولبس الكمامات، والتباعد والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية كافة، للحد من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بوتيرة مستمرة ودورية عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات.

كما وجَّه الأمير بتطبيق الإجراءات داخل إمارة منطقة القصيم في تعاملها مع الجميع، وإجراء جولات ميدانية للجهات المعنية لرصد عدم الالتزام، موصيًا بتعزيز التوعية وتثقيف المجتمع بأهميتها؛ لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه، دعا وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، مؤكدًا أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامهم، وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء.

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