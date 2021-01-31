«الصحة»: 261 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 274 حالة ووفاة 3 أشخاص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 368074 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 274 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 359573 حالة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6375 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا .

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: «إن عدم الالتزام سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع. ورصدنا –للأسف– زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)».

وأضاف الوزير، خلال كلمة بشأن مواجهة الجائحة، أن أسباب ارتفاع الإصابات يعود إلى التجمعات، والتراخي في التدابير.. هذه الفترة صعبة جدًّا، ويتحتم علينا فيها التعامل بجدية مع الجائحة».

وكانت الوزارة حذرت، مرارًا، من ارتفاع إصابات كورونا اليومية في المملكة، ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

كما يلزم على كل شخص، عند خروجه من المنزل، لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم. ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت «الصحة» توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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