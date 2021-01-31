الداخلية: 18563 مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية خلال أسبوع

قالت وزارة الداخلية إن إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد–19، بلغت من 11/6/1442هـ حتى 17/6/1442هـ، (18563) مخالفة.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، عبر تويتر، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(2636)، ثم القصيم بـ(2557)، والشرقية بـ(2348)، فالمدينة المنورة بـ(1829)، والجوف بـ(1310)، فالباحة بـ(1160)، وتبوك بـ(626)، وعسير بـ(367) والحدود الشمالية بـ(348)، وحائل بـ(333)، ثم جازان بـ(141) ونجران بـ(56).

وشددت وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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