إمارة الرياض: «توكلنا» شرط دخول المنشآت الحكومية والأسواق في المنطقة

شدد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع العديد من القطاعات المعنية لمتابعة كافة مستجدات فيروس كورونا في المنطقة.

ونشرت إمارة منطقة الرياض، بيانًا جاء به أنه أصدر توجيهًا لكافة القطاعات المعنية عقب استقباله وزير الصحة الأسبوع الماضي، واطلاعه على مستجدات فيروس كورونا في المنطقة، بضرورة رصد كافة مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها لبس الكمامة بأسلوب صحيح وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزيجات والعزاء وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى، والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز (50) شخصًا.

كما شدد على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق (توكلنا)، وألا يتم دخول كافة المنشآت الحكومية في المنطقة وأماكن التجمعات كالأسواق إلا بوجود تطبيق توكلنا.

وأكد لكافة القطاعات المعنية ضرورة تكثيف الجولات الميدانية، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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