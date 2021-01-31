الجوازات تحدد ضوابط الحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية

كشفت المديرية العامة للجوازات عن الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

وتشمل هذه الفئة كلًّا من (الموظفين الحكوميين –مدنيين وعسكريين– المكلفين بمهمات رسمية).

وأوضحت الجوازات ضوابط وشروط تصاريح السفر للفئات الاستثنائية، وهي (تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد، وألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله، وأن تكون المشاركة في أضيق نطاق).

وبينت الجوازات المستندات المطلوب إرفاقها للحصول على التصاريح، وتشمل تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة، وتحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد باستيفاء الشروط المشار إليها، وإرسال الطلبات عن طريق منصة أبشر أفراد للخدمات الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

هل يمكن عودة صاحب تأشيرة «خرج ولم يعد» المتغيّب عن العمل؟.. «الجوازات» تجيب

الجوازات: شرطان لعودة صاحب تأشيرة الخروج النهائي