سفارة المملكة في روسيا تحذر السعوديين

وجهت السفارة السعودية في روسيا، اليوم، تحذيرات إلى المواطنين السعوديين وسط المظاهرات التي تشهدها روسيا، قالت فيها عبر حسابها على تويتر، إنها «تهيب بالمواطنين الزائرين والمقيمين الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية بهذا الشأن»، داعية إلى التواصل معها في حالات الطوارئ. وأضافت: في حالات الطوارئ الاتصال على هاتف شؤون السعوديين والمتاح على مدار الساعة 79175110815+



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