فيديو.. ضبط 6 لصوص سرقوا 5 متاجر بجدة والحصيلة 180 ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال في شرطة منطقة مكة المكرمة عن القبض على 6 أشخاص (5 وافدين من الجنسية اليمنية ومواطن واحد)، وذلك إثر الاعتداء وسرقة خمسة متاجر في محافظة جدة وسلب أحد العمالة من الجنسية السيريلانكية، والتصرف بالمسروقات التي تجاوزت 180 ألف ريال.

وبحسب مقطع فيديو بثه سناب الداخلية فقد أقر المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم وأرشدوا على مكان المسروقات وجاري استكمال التحقيقات معهم من قبل الجهة المختصة.

ضبط اللصوص ومخالفي الأنظمة في مكة

ومؤخرًا نجحت شرطة مكة المكرمة في القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم لإحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



