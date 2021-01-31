المسند : درجات الحرارة ترتفع وساعات النهار تزيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم عبدالله المسند، أن تبدأ درجات الحرارة في الزيارة التدريجية خلال الفترة المقبلة خاصة على وسط المملكة بالتزامن مع طول ساعات النهار تدريجيًا.

ارتفاع درجات الحرارة

وقال المسند : متوقع استقرار جوي عام في معظم المناطق، وفي كل عناصر الطقس، ودرجة الحرارة تبدأ بالارتفاع التدريجي حتى يوم الخميس في الشمال وحتى يوم الجمعة في الوسط.

وأشار إلى أنه تشهد هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى العشر الأخيرة من فبراير، فيما تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يومياً.

حالة الطقس غدًا

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب المملكة، فيما تكون حركة الرياح على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 14-40 كم/ ساعة تصل إلى 50كم/ ساعة على مضيق باب المندب بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب.

وكان عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، توقع حالة شتوية ممطرة تبدأ من الأربعاء القادم 1442/6/21هـ على عدد من مناطق المملكة.

وقال الحصيني فيي تغريدة عبر حسابه في تويتر: إنه “يمكن تصنيف الحالة المطرية من خفيفة إلى شبه قوية تستمر عدة أيام”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني : “يسبق الحالة ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة ومكة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان”.

