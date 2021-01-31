الأرصاد: غيوم ورياح نشطة تحد الرؤية غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

حركة الرياح السطحية

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب المملكة، فيما تكون حركة الرياح على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 14-40 كم/ ساعة تصل إلى 50كم/ ساعة على مضيق باب المندب بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب.

حالة ممطرة متوقعة

وكان عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، توقع حالة شتوية ممطرة تبدأ من الأربعاء القادم 1442/6/21هـ على عدد من مناطق المملكة.

وقال الحصيني فيي تغريدة عبر حسابه في تويتر: إنه “يمكن تصنيف الحالة المطرية من خفيفة إلى شبه قوية تستمر عدة أيام”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني : “يسبق الحالة ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة ومكة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان”.

توقعات الأرصاد اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وتشمل الحالة الجوية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.