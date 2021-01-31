وزير الصحة: رصدنا وللأسف زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من خطورة التساهل وعدم التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الربيعة : لقد رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعاً مستمراً في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرةً أخرى لا قدر الله، إن الالتزام والتعاون منا جميعا يسهم في دعم الجهود التي تقوم بها كافة قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

المحافظة على المكتسبات

ودعا وزير الصحة المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة.

دعا معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة متابعات الخليج 365 وسلامته أولاً وقبل كل شيء.

الموجة الثانية من كورونا

وقال معاليه في كلمة له: “تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل – بإذن الله – مواجهته والتصدي له”.

وتابع وزير الصحة: ” نحن في المملكة لسنا بعيدين عمّا يحصل في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا لا سمح الله مثل ما حدث في كثير من الدول، من تفشٍ للفيروس وانهيار للنظام الصحي وعدم توفر الخدمة الصحية”.

على الجميع التعامل بجدية

ووصف وزير الصحة هذه الفترة بأنها صعبة جداً يتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم – بإذن الله – وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت الصحة، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في السعودية، أنه تم شفاء 293 حالة من كورونا وتسجيل 4 حالات وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 2142 حالة، بينها 352 حالة.

