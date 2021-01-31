الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

تنفيذ حكم الإعدام على مليونير صيني بتهمة تعدد الزوجات !

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أفادت صحيفة بيبولز ديلي الصينية الرسمية أن الرئيس السابق لشركة أصول حكومية صينية، لاي شياومين، تم إعدامه لأنه انتهك قانونين، منهما تكوين أسرة ثانية بعد زواجه سرًا.

موقف الأطفال من الزواج الثاني في الصين

وينص القانون الصيني على أن الأطفال الذين أُنجبوا من زواج ثانٍ “أطفال غير شرعيين”.

وبجانب تهمة تعدد الزوجات، فإن قضية لاي شياومين تُعد أيضًا واحدة من أبرز قضايا الفساد في الصين، حيث إن العضو السابق في الحزب الشيوعي، 58 عامًا، طلب رشاوى بلغ مجموعها 278 مليون دولار من 2008 إلى 2018، عندما كان أيضًا أحد كبار المصرفيين في البلد.

وكان قد حكم على لاي، الذي كان رئيس مجلس إدارة شركة هوارونج الصينية في 5 يناير بتهمة الفساد والجمع بين زوجتين، وتم تنفيذ الحكم أمس السبت، وقالت الصحيفة إنه التقى بأقربائه المقربين قبل حكم الإعدام.

وتابعت قائلة: لم تكن أي من الخدمات التي قدمها لاي في سنوات عمله كافية لمنحه عقوبة أقل تساهلاً بل إنه تسبب في ضرر جسيم للمجتمع بسبب جرائم الرشوة.

وقدم لاي اعترافًا متلفزًا مفصلاً عبر محطة CCTV الحكومية في يناير الماضي والذي أظهر لقطات لخزائن مليئة بالنقود في إحدى منازله في بكين بالإضافة إلى السيارات الفاخرة وسبائك الذهب.

بيانات حكم الإعدام في الصين

ويعد حكم الإعدام الصادر بحق لاي من أقسى العقوبات على الجرائم الاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث كثيرا ما تصدر أحكام المؤبد أو أحكام الإعدام مع وقف التنفيذ أو السجن عامين في قضايا الفساد، لكن أحكام الإعدام دون فرصة لتأجيل التنفيذ أصبحت نادرة في السنوات الأخيرة.

وتحتفظ الصين بسرية البيانات المتعلقة باستخدامها لعقوبة الإعدام لكن منظمة العفو الدولية تقدر أن البلاد هي من أكبر المنفذين للعقوبة على مستوى العالم.



