اخبار السعوديه

المالية تنهي صرف جميع أوامر الدفع المستلمة لـ 2020

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم المالية تنهي صرف جميع أوامر الدفع المستلمة لـ 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

المالية تنهي صرف جميع أوامر الدفع المستلمة لـ 2020

بقيمة إجمالية تجاوزت التريليون ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت وزارة المالية إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020 وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%.

وأوضحت وزارة المالية أن أوامر الدفع الخاصة بهم من خلال موقع وزارة المالية وإدخال رقم أمر الدفع عن طريق اتباع الخطوات التالية:

– الدخول على رابط وزارة المالية الاستعلام عن أمر دفع mof.gov.sa موقع وزارة المالية .

– الذهاب إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

– اختيار خدمات الأفراد.

– كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الضغط على كلمة الاستعلام عن أمر دفع.

– سيقوم الموقع بالانتقال إلى الصفحة الخاصة ببيانات الاستعلام عن أمر الدفع عبر موقع الوزارة والتي تضم رقم أمر الدفع والرمز المرئي المتغير.

– بعد التأكد من جميع البيانات المكتوبة يتم الضغط على كلمة استعلام.

وبعد ذلك يقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح كافة تفاصيل أمر الدفع المتعلقة بالمستعلم.


الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا