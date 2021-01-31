المالية تنهي صرف جميع أوامر الدفع المستلمة لـ 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت وزارة المالية إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020 وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%.

وأوضحت وزارة المالية أن أوامر الدفع الخاصة بهم من خلال موقع وزارة المالية وإدخال رقم أمر الدفع عن طريق اتباع الخطوات التالية:

– الدخول على رابط وزارة المالية الاستعلام عن أمر دفع mof.gov.sa موقع وزارة المالية السعودية.

– الذهاب إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

– اختيار خدمات الأفراد.

– كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الضغط على كلمة الاستعلام عن أمر دفع.

– سيقوم الموقع بالانتقال إلى الصفحة الخاصة ببيانات الاستعلام عن أمر الدفع عبر موقع الوزارة والتي تضم رقم أمر الدفع والرمز المرئي المتغير.

– بعد التأكد من جميع البيانات المكتوبة يتم الضغط على كلمة استعلام.

وبعد ذلك يقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح كافة تفاصيل أمر الدفع المتعلقة بالمستعلم.



