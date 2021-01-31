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شكرا لقرائتكم المالية تنهي صرف جميع أوامر الدفع المستلمة لـ 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المالية تنهي صرف جميع أوامر الدفع المستلمة لـ 2020
بقيمة إجمالية تجاوزت التريليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهت وزارة المالية إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020 وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%.
وأوضحت وزارة المالية أن أوامر الدفع الخاصة بهم من خلال موقع وزارة المالية وإدخال رقم أمر الدفع عن طريق اتباع الخطوات التالية:
– الدخول على رابط وزارة المالية الاستعلام عن أمر دفع mof.gov.sa موقع وزارة المالية السعودية.
– الذهاب إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.
– اختيار خدمات الأفراد.
– كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
– الضغط على كلمة الاستعلام عن أمر دفع.
– سيقوم الموقع بالانتقال إلى الصفحة الخاصة ببيانات الاستعلام عن أمر الدفع عبر موقع الوزارة والتي تضم رقم أمر الدفع والرمز المرئي المتغير.
– بعد التأكد من جميع البيانات المكتوبة يتم الضغط على كلمة استعلام.
وبعد ذلك يقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح كافة تفاصيل أمر الدفع المتعلقة بالمستعلم.