السعودية اليوم / تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة بمنطقة عسير



أبها 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

كثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الجولات الرقابية على المواقع العامة ومواقع التجمعات مثل الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية في معظم محافظات المنطقة ، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس

وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن فرق الرقابة البلدية نفذت خلال اليومين الماضيين جولات رقابية ميدانية خُصصت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار ( كوفيد ــــ 19 ) مع توعية الجميع بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتبعة في هذا الشأن ، مبيناً أنه تم منح ممثلي الجهات الرقابية إدراج المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية عبر تطبيق "ميدان"، مشيرا إلى أن إجمالي المخالفات التي رُصدت من قبل مراقبي الأمانة وبلدياتها بلغت ٥٣ مخالفةً خلال ١٦٦٧ جولةً صباحية ومسائية خلال 48 ساعة، مؤكدًا أن الأمانة ومن منطلق مسؤولياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية في المنطقة.

// انتهى //

14:33ت م

0071



أبها 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسكثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الجولات الرقابية على المواقع العامة ومواقع التجمعات مثل الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية في معظم محافظات المنطقة ، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19 ).وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن فرق الرقابة البلدية نفذت خلال اليومين الماضيين جولات رقابية ميدانية خُصصت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار ( كوفيد ــــ 19 ) مع توعية الجميع بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتبعة في هذا الشأن ، مبيناً أنه تم منح ممثلي الجهات الرقابية إدراج المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية عبر تطبيق "ميدان"، مشيرا إلى أن إجمالي المخالفات التي رُصدت من قبل مراقبي الأمانة وبلدياتها بلغت ٥٣ مخالفةً خلال ١٦٦٧ جولةً صباحية ومسائية خلال 48 ساعة، مؤكدًا أن الأمانة ومن منطلق مسؤولياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية في المنطقة.// انتهى //14:33ت م0071

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