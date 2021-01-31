السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة



بريدة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مدير مرور المنطقة العميد صالح العواجي، والعقيد عمر العبداللطيف، والنقيب عبدالكريم العتيبي، والعريف غانم الحربي من منسوبي المرور بالمنطقة, نظير ما قاموا به من عمل في القبض على مواطن انتحل شخصية رجل أمن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي.

وأشاد سموه بالحس الأمني العالي من قبل منسوبي إدارة مرور منطقة القصيم، وبما يقوم به رجال الأمن من جهود مبذولة ودائمة لتحقيق ما تصبوا له القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين, منوها بدور رجال الأمن في القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة كافة وتفانيهم في أداء عملهم.

فيما أعرب مدير إدارة مرور المنطقة عن شكره لسموه على دعمه لمنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة كافة, مؤكداً بذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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14:30ت م

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