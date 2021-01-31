السعودية اليوم / ندوة عن الإعلام في مواجهة الأزمات الأربعاء المقبل



الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

تنظم جمعية منتدى الخبرة السعودي الأربعاء المقبل ندوة عن بعد بعنوان " الإعلام في مواجهة الأزمات" بمشاركة معالي الدكتور سعد بن طفلة العجمي من دولة الكويت والدكتور جمال مظلوم من جمهورية مصر العربية وعضو مجلس الشورى منصور التركي وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود عضو المنتدى الدكتور سعيد الغامدي.

ويدير الندوة عضو مجلس إدارة المنتدى اللواء الدكتور بركة الحوشان من خلال برنامج ZOOM الساعة 8 مساء وستنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.

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14:26ت م

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