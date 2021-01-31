السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الرياض تقدم خدماتها في أربعة مواقع



الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم، خدماتها في مركز الارطاوية ومقر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مدينة الرياض وتستمر يومين، فيما تواصل تقديم خدماتها بعد غدٍ بمركز مشذوبة, ويوم الاربعاء القادم في مركز جراب.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة " موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية ، بهدف اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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13:56ت م

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